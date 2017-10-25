За полгода на Северном Кавказе предотвратили 800 взрывов — Золотов

Москва, , 12:06 — REGNUM За первую половину 2017 года силы Росгвардии провели 500 специальных мероприятий на территории Северо-Кавказского региона. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 октября заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Ключевая роль здесь (на Северном Кавказе) отведена специальным, разведывательным и инженерно-техническим подразделениям войск, силами которых проведено 500 результативных специальных мероприятий», — заявил Золотов.

В частности, было «нейтрализовано 36 бандитов, уничтожено 55 объектов их инфраструктуры, обнаружено и обезврежено более 800 различных взрывоопасных предметов», указал он.

Глава Росгвардии добавил, что общим счётом сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии удалось пресечь более 56 тыс. правонарушений на данных охраняемых объектах.