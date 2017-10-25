Вирус Bad Rabbit совершил 200 атак по всему миру

Москва, , 11:49 — REGNUM Злоумышленники использовали вирус-шифровальщик BadRabbit для совершения почти 200 атак в разных странах мира. Такие данные приводят эксперты «Лаборатории Касперского» в публикации на портале Securelist.

Специалисты отметили, что большинство атакованных объектов находятся на территории РФ. Меньшее количество атак пришлось на Украину, Турцию и ФРГ.

Ранее специалисты Group-IB, специализирующейся на расследовании и предотвращении киберпреступлений, назвали доменное имя, откуда начал распространяться BadRabbit. Они отметили, что к этому же имени имеют отношение другие вредоносные домены, первая атака со стороны которых была зафиксирована в 2011 году.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабная хакерская атака с применением вируса-шифровальщика BadRabbit («Плохой кролик») произошла 24 октября. Атаке подверглись электронные системы некоторых российских СМИ, одесского аэропорта и киевского метро.

Кроме того, вредоносная программа пыталась атаковать российские банки, в том числе входящие в ТОП-20. Надежная защита кредитных организаций не позволила вирусу проникнуть в систему.

Принцип работы BadRabbit подобен другим вирусам-шифровальщикам. Пользователи зараженного компьютера получают сообщение о том, что их файлы зашифрованы. Чтобы исправить ситуацию, вирус предлагает совершить платеж на специальном сайте.

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