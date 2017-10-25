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В Красноярске на борту самолета умер пассажир

Происшествия

Все обстоятельства произошедшего выясняются

Красноярск, 25 октября 2017, 11:50 — REGNUM  В Красноярке следователи проводят проверку по факту смерти пассажира на борту самолета, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 25 октября в аэропорту Емельяново на борту самолета, следовавшего рейсом в Новосибирск.

По предварительным данным, состояние мужчины 1953 года рождения после посадки в самолет резко ухудшилось и, несмотря на принятые меры, пассажир скончался.

По данному факту следователями организована проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Авиапроисшествия

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