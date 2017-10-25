Причиной сбоя на «серой» ветке метро стало падение человека на рельсы

Москва, , 11:41 — REGNUM Движение на «серой» ветке метро в Москве с останавливали из-за инцидента пассажиром, сообщается 25 октября в официальном Twitter-аккаунте московского метрополитена.

В 10:11 поступило первое сообщение об увеличении интервалов движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии. Через несколько минут представитель московского метро уточнил, что движение поездов между станциями Владыкино и Чеховской остановлено полностью.

«10:20 Серпуховско-Тимирязевская линия. Нет движения поездов от Владыкино до Чеховской из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении.

Позже СМИ сообщили, что на станции метро «Савеловская» пассажир попал под поезд и его поднимают с путей. По сообщениям очевидцев, вход на станцию был временно ограничен, в результате чего там скопилось большое количество людей. Неподалеку от входа находился реанимационный автомобиль и пожарная машина.

Спустя 20 минут движение на северном участке «серой» линии было восстановлено и начало вводиться в график.

Читайте ранее в этом сюжете: На серой ветке московского метро произошел сбой