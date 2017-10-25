Скончался подвергшийся нападению активист «Солидарности»

Москва, , 11:16 — REGNUM В Москве после удара трубой по голове скончался активист движения «Солидарность» Алексей Строганов, 25 октября написал в Facebook глава совета движения Илья Яшин.

Два месяца назад на Строганова было совершено нападение неизвестного, в ходе которого активиста ударили железной трубой по голове.

«Вчера он скончался, так и не приходя в сознание», — сообщил Илья Яшин.

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В комментариях Яшин сообщает, что о судьбе активиста движение ничего не знало, потому что Строганов «два месяца назад пропал и не выходил на связь».

Строганов много лет состоял в «Солидарности», участвовал в организации массовых митингов 2011—2012 годов, по направлению «Яблока» был членом избирательной комиссии Красносельского района.

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Напомним, название движения «Солидарность» апеллирует к названию польского антисоветского протестного движения 80-х годов, когда профсоюз «Солидарность» стал главной политической силой, противопоставленной «просоветски» ориентированному правительству ПНР. Основателем и историческим лидером «Солидарности» является Лех Валенса, ранее в интервью украинскому изданию «Экономическая правда» сообщавший, что «население России сократится до 20 млн человек».