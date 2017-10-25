В саратовском Росприроднадзоре занимались преступной деятельностью

Саратов, , 11:03 — REGNUM Выявлены новые эпизоды преступной деятельности бывшего должностного лица Управления Росприроднадзора по Саратовской области. Как сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР региона Екатерина Котлова, он обвиняется по четырем эпизодам получения взятки и двум эпизодам, связанным со злоупотреблением должностными полномочиями.

По словам Котловой, расследование проводится совместно с региональным УФСБ и полицией.

«11 августа днем заместитель начальника одного из отделов областного Управления Росприроднадзора, действуя из корыстных побуждений, потребовал от представителя индивидуального предпринимателя передать ему в качестве взятки 100 тыс. рублей за непроведение выездной проверки предпринимателя на соответствие лицензионным требованиям и составление акта проверки с указанием отсутствия каких-либо нарушений, — пояснила Котлова. — После получения 50 тыс. рублей обвиняемый задержан сотрудниками УФСБ».

Старший помощник руководителя областного СУ СКР также отметила, что в мае и августе 2015 года, а также в июне 2017 года обвиняемый, злоупотребляя должностными полномочиями, получил от сотрудников различных организаций взятки в общей сумме 80 тыс. рублей за непривлечение как представляемых ими юридических, так и физических лиц к административной ответственности за совершение административных правонарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

«Для обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций по ходатайству следователя СК на недвижимое имущество обвиняемого, а также его транспортное средство судом наложен арест, — добавила Котлова. — Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы».