Среда, 25 Октября 2017 года
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На серой ветке московского метро произошел сбой

Происшествия

Подробности происшествия уточняются

Москва, 25 октября 2017, 10:47 — REGNUM  На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Московского метрополитена увеличены интервалы движения поездов, сообщается 25 октября на официальной странице столичного метро в Twitter.

«Серпуховско-Тимирязевская линия. Увеличены интервалы движения на северном участке линии из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении.

Подробности происшествия уточняются.

Как сообщает телеканал «Рен ТВ», на Серпуховско-Тимирязевской линии пассажир упал на рельсы.

Напомним, ранее стало известно, что три станции Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена будут закрыты для пассажиров с 28 октября по 3 ноября в связи со строительством Кожуховской линии метро.

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