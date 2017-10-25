На серой ветке московского метро произошел сбой

Москва, , 10:47 — REGNUM На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Московского метрополитена увеличены интервалы движения поездов, сообщается 25 октября на официальной странице столичного метро в Twitter.

«Серпуховско-Тимирязевская линия. Увеличены интервалы движения на северном участке линии из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении.

Подробности происшествия уточняются.

Как сообщает телеканал «Рен ТВ», на Серпуховско-Тимирязевской линии пассажир упал на рельсы.

Напомним, ранее стало известно, что три станции Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена будут закрыты для пассажиров с 28 октября по 3 ноября в связи со строительством Кожуховской линии метро.

Читайте также: В Москве временно закроют для пассажиров участок «фиолетовой» линии метро

Читайте развитие сюжета: Причиной сбоя на «серой» ветке метро стало падение человека на рельсы