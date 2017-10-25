Крупное ДТП в Адлере: машину разорвало на куски

Адлер, Краснодарский край, , 10:33 — REGNUM Видео последствий страшной аварии в Адлере появилось в сети 24 октября. На кадрах видно, как один из автомобилей буквально разорвало на две части — два крупных фрагмента машины разлетелись на десятки метров друг от друга.

Как сообщили местные СМИ, авария произошла неподалеку от сочинского аэропорта в 22:00 вечером 24 октября. Очевидцы предполагают, что участниками страшного ДТП стали BMW и Mercedes. На видео показана сначала передняя часть автомобиля Mercedes, затем на отдалении — задняя, рядом с BMW.

Отмечается также, что дорога, на которой произошла авария, находится в черте города. То есть она не является скоростной трассой. Поэтому остается непонятной скорость движения автомобилей в момент столкновения.

Информация о пострадавших в ДТП от официальных источников отсутствует. Предположительно, с места аварии были увезены оба водителя, о состоянии их здоровья пока неизвестно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября один человек погиб и шестеро были госпитализированы в результате аварии, произошедшей в Крымском районе Краснодарского края. Одним из участников ДТП стал автомобиль свадебного кортежа.

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