В Карачаево-Черкесии энерговоры защищаются от конролеров кулаками

Черкесск, , 09:49 — REGNUM Сложной и опасной становится служба контролеров-энергетиков в Карачаево-Черкесии. На днях в республике были избиты двое сотрудников филиала МРСК Северного Кавказа — «Карачаево-Черкесскэнерго».

Причиной стала профессиональная деятельность инспекторов, сообщили ИА REGNUM 25 октября в компании. Побои они получили за то, что пытались проверить электросчетчик и вводные кабели одного из торговых ларьков в ауле Адыге-Хабль. Инцидент произошел 19 октября. Четверо инспекторов отдела взаимодействия с клиентами энергокомпании вели проверочные мероприятия в отношении одного из юридических лиц — владельца магазина по улице Первомайской.

Однако хозяину проверка оказалась некстати, он вызвал на подмогу группу молодых людей, которые набросились с кулаками на инспекторов. В результате получили травмы в виде рваных ран в области головы и лица двое энергетиков. Они были доставлены в Адыге-Хабльскую районную больницу.

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На место происшествия тут же выехали заместитель начальника департамента безопасности и противодействия коррупции МРСК Северного Кавказа Ислам Деккушев и советник директора филиала Сергей Никулин. Сюда же была вызвана следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России «Адыге-Хабльский».

Несмотря на присутствие полицейских, владелец торговой точки продолжал оказывать сопротивление и не допускал энергетиков к узлу учета электроэнергии. Они смогли начать выполнять свои профессиональные обязанности лишь после того, как был задержан и доставлен в отдел полиции один из зачинщиков драки, а остальные скрылись с места происшествия. В настоящее время их личности установлены, принимаются меры к их задержанию.

Руководство компании пообещало защитить своих сотрудников, которые получили травмы, исполняя свои должностные обязанности, и приложить все усилия, чтобы виновные понесли максимальное наказание.

Случаи нападения на энергетиков происходили и в других субъектах СКФО. Так, как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в соседней Кабардино-Балкарии после рейда по отключению неплательщиков один из них явился на территорию Лескенских РЭС и выстрелил из травматического оружия в главного инженера. Мужчина получил травму живота и был доставлен в больницу. По факту было возбуждено уголовное дело.

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Подобные преступления в отношении энергетиков в республике случались и раньше. В 2004 году было совершено нападение на работникаОАО «Каббалкэнерго». Преступник, имевший проблемы с долгами за свет, расстрелял инспектора в подъезде дома. В тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в больницу. Руководство энергокомпании тогда заявило, что многие из сотрудников, в первую очередь те, кто работает в энергосбытовых подразделениях, сталкиваются с угрозами и шантажом, а также нападениями.