Москва, , 09:31 — REGNUM Стали известны обстоятельства приезда Бориса Грица в Москву. О них рассказал Михаил Перепилицын, который помогал своему знакомому устроиться в столице.

«Он приехал в Москву, чтобы устроиться на работу. Его мать Людмила, которая живёт в Израиле и с которой я дружу уже много лет, просила присмотреть за ним», — рассказывает Перепилицын RT.

Через несколько дней после приезда Гриц связался с экстрасенсом и попросил его найти адрес Фельгенгауэр, с которой он якобы знаком еще с института.

Перепилицын отметил, что Гриц при этом не был возбужден и говорил нормально. Он добавил, что мужчина был скрытным и старался не выдавать своих эмоций.

По словам Перепилицына, в последние годы Гриц жил на иждивении матери. Он требовал у неё деньги и часто плохо к ней относился.

Напомним, 23 октября Борис Гриц ворвался в офис радиостанции «Эхо Москвы» и нанес радиоведущей Татьяне Фельгенгауэр удар ножом в область шеи. Злоумышленника задержали и заключили под стражу.

Журналистку госпитализировали в НИИ скорой медицинской помощи имени Склифосовского. Фельгенгауэр сделали операцию и перевели в палату интенсивной терапии. 24 октября её перевели в реанимацию, однако врачи пояснили, что это не связано с ухудшением здоровья.

На допросе пояснил Борис Гриц объяснил свои действия тем, что потерпевшая в течение нескольких месяцев якобы телепатически его преследовала.

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