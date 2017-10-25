В Харькове пострадавших в резонансном ДТП взяли под охрану

Харьков, Украина, , 09:27 — REGNUM Полиция Харькова взяла под охрану больницы, в которых находятся пострадавшие в резонансном ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen, передает 23 октября ТСН.

В издании отмечают, что меры безопасности были предприняты в связи с большим резонансом данного дела.

При этом основная подозреваемая по делу — водитель Lexus Алена Зайцева — находится в СИЗО с девятью другими задержанными.

«Поместили в камеру с телевизором и всеми удобствами. Условия, в которых держат Зайцеву, журналистам пообещали показать в четверг», — говорится в репортаже.

Водитель Volkswagen Геннадий Дронов, который также взят под стражу и находится в больнице с сотрясением мозга, заявил о своей невиновности.

«Все случилось так быстро, что я даже не сразу понял, что произошло. Автомобиль Lexus выскочил на перекресток внезапно, из ниоткуда! Я не видел его и не мог видеть, поскольку Lexus вылетел на перекресток с бешеной скоростью», — передает адвокат Дронова Сергей Перепелица на своей странице в Facebook.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 октября в Харькове произошла авария с участием двух автомобилей. В результате внедорожник Lexus RS на высокой скорости буквально смел прохожих с тротуара. Погибли пятеро человек, еще шестеро были госпитализированы. Полиция продолжает расследовать обстоятельства данного ДТП.

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