УМВД Оренбургской области: Пропавший мужчина-инвалид найден

Переволоцкий, Оренбургская область, , 09:16 — REGNUM Полицейские отыскали пропавшего накануне вечером под Переволоцком Оренбургской области 20-летнего молодого человека, сообщает 25 октября пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

Ночные поиски, как сообщалось ранее, не дали результатов, когда же утренний туман рассеялся, полицейские снова начали искать «молодого человека с признаками умственной отсталости». В результате пропавший был обнаружен в районе проселочной дороги «Переволоцк — Капитовка».

Читайте также: Пропавшего мужчину-инвалида ищут в Оренбургской области

Сейчас молодого человека доставляют в лечебное учреждение. Сотрудники полиции благодарят всех, кто принял участие в поисках.

Читайте также: Пропавший на Кубани мальчик найден, следователи ищут виновных в ЧП

Напомним, ранее сообщалось, что пропавший мужчина-инвалид вышел с отцом на прогулку под Переволоцком Оренбургской области, но «по дороге они разминулись и потеряли друг друга из виду». В поисковой операции были задействованы 89 человек, 32 единиц техники, беспилотники и др. спецтехника.