Пропавшего мужчину-инвалида ищут в Оренбургской области

Переволоцкий, Оренбургская область, , 08:58 — REGNUM Пропавшего 20-летнего мужчину ищут в Переволоцком районе, 25 октября сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

24 октября в дежурную часть полиции от местного жителя поступило сообщение, что пропал его сын, инвалид первой группы. К поискам «молодого человека с признаками умственной отсталости» привлечены сотрудники МЧС, администрации, волонтеры организации «Оренспас», кинолог-полицейский с собакой.

Кроме того, сообщают в пресс-службе, «по тревоге был поднят личный состав ОМВД России по Переволоцкому району, предупреждены ближайшие отделы полиции». Однако ночные происки не привели к успеху.

Сообщается, что пропавший молодой человек вышел с отцом на прогулку, однако «по дороге они разминулись и потеряли друг друга из виду».

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Пресс-служба информирует: «В поисковой операции на сегодняшний день задействованы 89 человек, 32 единиц техники, 2 БЛА, квадроцикл, подразделение ГИМС с плавательным средством (исследуют водную акваторию). В том числе от МЧС: 15 человек, 6 ед. техники, 2 БЛА, 1 квадроцикл, лодка «Казанка».

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Напомним, два дня назад, 23 октября, сообщалось о поисковой операции в Краснодарском крае, недалеко от города Горячий ключ. В ходе соревнований по спортивному ориентированию там пропали двое подростков, девочку нашли почти сразу, а мальчика 12-ти лет лишь на вторые сутки поисков. Мальчика обследовали медики, состояние его здоровья удовлетворительное. Также с потерявшимся школьником беседовали следователи. Им предстоит выяснить, по чьей вине стало возможным исчезновение ребенка из зоны проведения соревнований.