В Саратове предприниматель стал жертвой криминальной разборки

Саратов, , 08:52 — REGNUM В Саратове следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 55-летнего предпринимателя. Он был найден застреленным вечером 24 октября, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области.

Тело предпринимателя с пулевым ранением в груди было обнаружено около частного домовладения на улице Зоологическая. В настоящий момент правоохранительные органы приступили к проведению оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых будут установлены лица, причастные к убийству, а также все обстоятельства произошедшего.

По сообщениям местных СМИ, убитый бизнесмен занимал должность генерального директора в одной из строительных компаний Саратова. В частности, компания проводила реконструкцию здания ТЮЗа на улице Вольской. Предположительно, мужчина был убит, когда подъехал к своему дому. Там его ждал убийца, который произвел три выстрела.

Уголовное дело в отношении подозреваемого было возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов). Расследование продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в городе Балаково Саратовской области пьяная мать случайно убила новорожденную дочь. По версии правоохранителей, женщина допустила падение младенца, после чего, «действуя легкомысленно и небрежно, случайно ударила ее головой об дверной косяк».

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