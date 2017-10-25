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На Урале возбуждено уголовное дело после гибели пяти человек при пожаре

Происшествия

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего

На Урале возбуждено уголовное дело после гибели пяти человек при пожаре
Ефим Волков. Пожар. 1905

Серов, Свердловская область, 25 октября 2017, 08:50 — REGNUM  Следователи Свердловской области возбудили уголовное дело после гибели пяти человек в результате пожара в Серове, сообщает 25 октября пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, ночью 25 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в деревянном многоквартирном доме тел пяти человек: двух сестер 2006 и 2015 годов рождения, их 31-летней мамы и двух взрослых женщин.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено, предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, для определения точных причин смерти назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.

Напомним, в ночь на 25 октября в Серове произошел пожар в пятиквартирном одноэтажном здании по улице Сосьвинская, в результате которого погибли пять человек. До прибытия пожарные восемь человек покинули дом самостоятельно, огонь был потушен в течение 40 минут.

По данным областной прокуратуры, предположительно, пожар начался с крыльца дома из-за неосторожного обращения с огнем. Накануне трагедии хозяйка квартиры и ее знакомая распивали спиртные напитки и курили на крыльце.

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