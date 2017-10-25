На Урале возбуждено уголовное дело после гибели пяти человек при пожаре

Серов, Свердловская область, , 08:50 — REGNUM Следователи Свердловской области возбудили уголовное дело после гибели пяти человек в результате пожара в Серове, сообщает 25 октября пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, ночью 25 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в деревянном многоквартирном доме тел пяти человек: двух сестер 2006 и 2015 годов рождения, их 31-летней мамы и двух взрослых женщин.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено, предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, для определения точных причин смерти назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.

Напомним, в ночь на 25 октября в Серове произошел пожар в пятиквартирном одноэтажном здании по улице Сосьвинская, в результате которого погибли пять человек. До прибытия пожарные восемь человек покинули дом самостоятельно, огонь был потушен в течение 40 минут.

По данным областной прокуратуры, предположительно, пожар начался с крыльца дома из-за неосторожного обращения с огнем. Накануне трагедии хозяйка квартиры и ее знакомая распивали спиртные напитки и курили на крыльце.

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