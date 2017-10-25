Арестован забросавший Трампа российскими флагами активист

Вашингтон, , 07:17 — REGNUM Мужчина, бросивший в главу Белого дома Дональда Трампа пачку российских флажков, арестован в США. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Инцидент произошел во вторник, 24 октября, в здании Капитолия в Вашингтоне.

«Протестующий, который позже назвал себя Райаном Клейтоном, стоял среди сотрудников СМИ, собравшихся в зале, — говорится в сообщении. — После инцидента полиция задержала мужчину».

В настоящее время выясняется, каким образом мужчина пробрался в здание, несмотря на жесткие меры безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители Демократической партии США и экс-кандидат в президенты страны Хиллари Клинтон ведут внутриполитическую борьбу против команды Трампа. Одним из главных инструментов этой борьбы является обвинение главы Белого дома и его людей в том, что они якобы «связаны» с РФ и ее спецслужбами.

Кроме того, сама РФ обвиняется во вмешательстве в процесс выборов в США. Ни то, ни другое до сих пор вообще никак не доказано. Тем не менее, СМИ США преподносят эти обвинения как само собой разумеющиеся.

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