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В Нигерии похищен гражданин Португалии

Происшествия

Это второй случай захвата в заложники иностранных граждан в Нигерии за сутки

Абуджа, 25 октября 2017, 04:10 — REGNUM  Вооруженные боевики похитили гражданина Португалии в центральной Нигерии, сообщает португальское издание Diario de Noticias.

По информации издания, группировка из 15 вооруженных боевиков атаковала строителей, среди которых был португальский инженер, а также охранявших их полицейских.

В результате нападения погибли двое нигерийских полицейских. Инженер-строитель из Португалии Хосе Мачада был захвачен в заложники.

После нападения боевики скрылись. Местонахождение гражданина Португалии в настоящий момент неизвестно.

Захват в заложники португальского инженера является вторым случаем пленения иностранных граждан в Нигерии, произошедшим за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 октября в территориальных водах Нигерии пираты атаковали немецкое судно и захватили в плен шестерых членов экипажа — граждан из стран Восточной Европы и Азии.

Читайте ранее в этом сюжете: Пираты атаковали немецкое судно у берегов Нигерии

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