Массовая драка произошла на проспекте Вернадского в Москве

Москва, 24 октября 2017, 21:58 — REGNUM Полиция проверяет информацию о массовой драке, произошедшей на юго-западе Москвы, передаёт 24 октября телеканал «Рен ТВ».
Как сообщается, инцидент произошёл на проспекте Вернадского.
Очевидцы сообщают, что в драке приняли участие около 20 человек. По предварительным данным, среди участников конфликта могут быть пострадавшие.
Подробности произошедшего в настоящее время выясняются.
Напомним, накануне сообщалось о массовой драке в парке на улице Академика Виноградова, в которой принимали участие около 30 человек.
Полицию на место происшествия вызвала девушка по просьбе одного из пострадавших. Трое подростков сообщили правоохраинтелям, что они с компанией других знакомых гуляли в парке, когда заметили, что их стали окружать десятки людей, после чего завязалась драка.
Писать заявление в полицию пострадавшие подростки отказалась.