Массовая драка произошла на проспекте Вернадского в Москве

Москва, , 21:58 — REGNUM Полиция проверяет информацию о массовой драке, произошедшей на юго-западе Москвы, передаёт 24 октября телеканал «Рен ТВ».

Как сообщается, инцидент произошёл на проспекте Вернадского.

Очевидцы сообщают, что в драке приняли участие около 20 человек. По предварительным данным, среди участников конфликта могут быть пострадавшие.

Подробности произошедшего в настоящее время выясняются.

Напомним, накануне сообщалось о массовой драке в парке на улице Академика Виноградова, в которой принимали участие около 30 человек.

Полицию на место происшествия вызвала девушка по просьбе одного из пострадавших. Трое подростков сообщили правоохраинтелям, что они с компанией других знакомых гуляли в парке, когда заметили, что их стали окружать десятки людей, после чего завязалась драка.

Писать заявление в полицию пострадавшие подростки отказалась.