Лондон, , 21:45 — REGNUM Хакеры из некоей группировки Dark Overlord утверждают, что им удалось выкрасть личные медицинские данные знаменитостей из электронной системы клиники пластической хирургии London Bridge Plastic Surgery. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает SkyNews. В самой клинике информацию о хакерской атаке подтвердили.

Хакеры утверждают, что им удалось похитить снимки интимной пластики, в том числе сделанные во время операций по увеличению груди.

Американское издание The Daily Beast смогло каким-то образом связаться с хакерами из Dark Overlord и те похвастались, что у них есть «терабайты» похищенных данных, в том числе и персональная информация клиентов.

Кроме того, хакеры заявили, что обязательно опубликуют все интимные снимки, если не получат денег. О какой именно сумме идёт речь шантажисты не сказали.

Также киберпреступники отметили, что среди клиентов клиники London Bridge Plastic Surgery есть члены британской королевской семьи и ряд других знаменитостей. Большинство клиентов London Bridge Plastic Surgery предпочитали сохранять анонимность.

В администрации клиники сообщили, что крайне сожалеют о произошедшем, а служба безопасности London Bridge Plastic Surgery разбирается, какие именно данные смогли похитить злоумышленники.

Напомним, хакерская группировка Dark Overlord получила широкую известность в 2016 году, когда она смогла взломать электронные системы сети медицинских центров в США. Тогда хакеры также шантажировали пострадавших. Кроме того, хакеры Dark Overlord занимались рассылкой угроз по американским школам.