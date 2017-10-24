Почти 300 тыс. жителей провинции Квебек остались без электроэнергии

Монреаль, Канада, , 21:28 — REGNUM Авария на электросетях оставила более 268 тыс. жителей канадской провинции Квебек без электроснабжения, сообщает 24 октября газета «Известия» со ссылкой на канадские СМИ.

По предварительной информации, причиной аварии стал силовой кабель, перерубленный кем-то на одной из подстанций.

Представители местной энергоснабжающей компании Hydro-Quebec заявили представителям СМИ, что это могло произойти из-за «человеческой ошибки». Проводятся восстановительные работы, но сроки их окончания пока не называются.

В результате до сих пор без электроэнергии остаются жители Монреаля, являющегося крупнейшим городом провинции Квебек. В числе прочих последствий аварии отмечен сбой в работе городского метрополитена.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в городе Балтийске Калининградской области, где расположена главная военно-морская база Балтийского флота, около 19:00 из-за аварии и последующего возгорания на подстанции «Оборонэнерго» произошел блэкаут. 20 октября подача электроэнергии была восстановлена. Без света оставались свыше 35 тысяч человек, не работали системы отопления и канализации.

Читайте ранее в этом сюжете: Блэкаут в Балтийске ликвидирован