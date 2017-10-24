СКР проверит следствие: в Югре полицейский обвиняется в гибели подростка

Нягань, Югра, , 18:55 — REGNUM Дело расследования причин гибели подростка из поселка Перегребное Октябрьского района Югры взято под контроль Центрального аппарата Следственного комитета России. Очевидцы утверждают, что его сбил на полицейском УАЗе сотрудник ГИБДД, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Обстоятельства гибели 15-летнего подростка, погибшего в конце сентября по словам местных жителей были таковы. Юноша ехал на скутере в шлеме по поселковой главной дороге. Со второстепенной на него налетела полицейская машина УАЗ. Скутер с седоком улетели в кювет, мотоцикл загорелся вместе с юношей. Далее показания очевидцев, которые они раздают СМИ, частично расходятся. Но в одном свидетели смертельной трагедии едины — за рулем находился пьяный сотрудник ГИБДД, который незадолго до ДТП покупал в поселковом магазине водку.

Няганский межрайонный следственный отдел СК РФ по ХМАО 30 сентября возбудил в отношении сотрудника ГИБДД уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В Перегребном проживает три тысячи человек. Все друг друга знают. По словам местных жителей, следствие собирается переквалифицировать статью УК по делу о наезде, желая скрыть факт опьянения госавтоинспектора — на нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ведь от медицинского освидельствования предполагаемый виновник ДТП отказался.

«Также будут проверены законность и объективность позиций следователя и оперативных сотрудников при проведении процессуальных действий», — поясняют в СКР.

Отметим, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил 5 октября поручение Главному следственному управлению СКР провести дополнительное расследование дела от потерпевших в ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. Дело уже рассматривается в суде. Напомним, от столкновения автобуса с двумя грузовиками 4 декабря 2016 года погибло 12 человек, в том числе 10 детей, 16 детей получили ранения.

.

Читайте ранее в этом сюжете: Бастрыкин выслал главе Югры папку обращений от потерпевших в ДТП с детьми