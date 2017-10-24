В Китае стюардесса выпала из самолета при попытке закрыть дверь

Шэньчжэнь, Китай, , 18:59 — REGNUM Стюардесса китайской авиакомпании China Eastern выпала из самолета при его подготовке к взлету в аэропорту Шэньчжэнь, пишет 24 октября газета South China Morning Post.

Отмечается, что женщина пострадала при попытке закрыть дверь самолета, выполнявшего рейс в провинцию Юньнань в Танчхон и Куньмин.

Женщина упала с высоты трех метров и получила несколько переломов и ушибов. Самолет взлетел после двухчасовой задержки.

Издание отмечает, что согласно правилу закрытия дверей самолета, операцию должны выполнять хотя бы два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября 2017 года в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге женщина с младенцем упала с трапа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В результате падения из-за полученных травм ребенок скончался 14 октября.

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