Эксперты усомнились в авторстве решения по иску Роснефти к АФК «Система»

Москва, , 18:29 — REGNUM Адвокат Московской коллеги адвокатов Алексей Мельников, представил св эфире радиостанции «Эхо Москвы» результаты лингвистической экспертизы текста решения судьи Ирины Нурисламовой по иску НК «Роснефть» к АФК «Система».

По его словам, экспертизу провел Институт русского языка им. Виноградова при Российской Академии наук. В результате сравнения текста решения по иску «Роснефти» и других решений судьи Нурисламовой за 2017 год, полученных из официальной картотеки арбитражных дел, эксперт пришел к выводу, что текст решения по делу «Системы» «имеет существенные отличия от других текстов по целому ряду лингвистических параметров».

К такому выводу пришла ведущий научный специалист института, кандидат филологических наук Ирина Левонтина. «Я не знаю, достаточным ли основанием является вот одно единственное это мое исследование, но, вполне возможно, что может стать вопрос о вообще дисквалификации этой судьи. Потому, что, если будет установлено, что действительно авторство принадлежит не ей, то тогда встанет вопрос, а вообще кто автор вот этого текста, и законно ли это», — заявил Мельников.