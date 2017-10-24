В Старой Игре двух женщин завалило зерном

Ижевск, , 18:32 — REGNUM Следственный комитет проводит проверку по факту обрушения стены зернохранилища, в результате которого пострадали две женщины в деревни Старая Игра Граховского района Удмуртии, сообщили 24 октября в пресс-службе регионального СУ СК России.

Проверка выявила, что 24 октября 2017 года две работницы сельскохозяйственного производственного кооператив «Родина» грузили зерно в автомобиль. Около 10 часов утра стена одного из отсеков склада не выдержала давления зерна и сломалась. Женщин засыпало зерном, в результате чего они получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля 2016 года в Чувашии в результате нарушения правил охраны труда на одной из местных агрофирм погиб рабочий. Мужчину затянуло зерновыми массами, когда он спустился в бункер за оставленной там лопатой.

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