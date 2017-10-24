Гендиректор ООО «НК Бердяуш» отправлена в СИЗО

Москва, , 17:09 — REGNUM Тверской суд Москвы изменил меру пресечения бывшему генеральному директору ООО «НК Бердяуш» Екатерине Краснихиной. Она отправлена в СИЗО.

Напомним, что против Краснихиной и трех других бывших руководителей ООО «Нерудная компания Бердяуш» — Владимира Гаца, Дмитрия Супруна и Елены Дорожевич — в начале августа было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в 2010—2013 гг. они вывели из компании около 150 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, предприятие «НК Бердяуш» поставляло гравий для ОАО «РЖД». Бывшее руководство компании заключило фиктивные контракты с ООО «Русская промышленная корпорация» (РПК), которая должна была обеспечить сопровождение вагонов с гравием. РПК получала деньги, но в действительности не оказывала подобных услуг. Таким образом у государства было похищено 150 млн рублей.

В 2014 году новым владельцем «НК Бердяуш» стал сын генерального прокурора РФ Артем Чайка. Собственник стал приводить документы в порядок и выяснил, что что группа лиц проворачивала многомиллионные махинации и в другой «дочке» РЖД — Центральной дирекции по ремонту пути (ЦДРП), — пишут «Аргументы недели». Как напоминает издание, до трудоустройства в «НК Бердяуш» Владимир Гаца работал заместителем директора данной организации.

Как стало известно «Московскому Комсомольцу», в 2012 году Центральная дирекция по ремонту пути провела конкурс на приобретение услуг транспортной экспедиции. Одним из победителей в нем стала компания «ТТК-Транс». Бенефициар компании находился на территории Великобритании. В свою очередь ООО «ТТК-Транс» учредила дочернюю фирму под названием «Логистический центр ЦДРП». Коммерческая структура получила полномочия по исполнению контрактов РАО РЖД. По сути, железнодорожники сами оказывали себе услуги, а вот прибыль оставалась в частной компании, отмечает издание.

Стоит заметить, что Владимир Гаца до того, как возглавить «НК Бердяуш» был заместителем директора ЦДРП. После возбуждения уголовного дела Дмитрий Супрун, Елена Дорожевич и Владимир Гаца были заключены под стражу. Владимир Гаца заключил сделку со следствием. Что касается Екатерины Краснихиной, то суд учел ее беременность и оставил под подпиской о невыезде.

Но Краснихина, по данным следствия, продолжала участвовать в схемах по выводу денег за границу. Следствие установило, что она сняла со своих счетов не менее 50 млн рублей и 500 тыс долларов. На видеозаписи в одном из банков зафиксировано как Екатерина Краснихина складывает пачки денег в сумку, пишет МК. Нарушения продолжались. Краснихина предъявляла фиктивные справки, якобы о посещении клиники и такие же фиктивные чеки в кафе для дополнительного алиби. В итоге все это и привело Екатерину Краснихину в СИЗО.

В этой истории появляются и другие лица. Следователи считают, что подозреваемые связаны с Сергеем Вильшенко. Его имя впервые упоминалось в связи с расследованием уголовного дела против экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который обвинялся в получении взятки в 3,4 млрд рублей за строительство дорог. Большая часть денег была связана с региональным проектом «Дорожная революция».

По данным портала Ura.ru, Вильшенко в партнерстве выкупил после отставки Юревича ЗАО «Южуралавтобан», ранее подконтрольное деловому партнеру Михаила Юревича. Вильшенко, сообщает Ura.ru, контролирует множество коммерческих структур, например ЗАО «ФОРБ» и его «дочку» АО «Амарант» — которая предоставляет услуги по регистрации юридических лиц и продаже готовых фирм. Правоохранительные органы обратили внимание на компанию «Амарант» в связи с тем, что она учредила 257 дочерних организаций, многие из которых были связаны с дорожным строительством.

Сергей Вильшенко после начала расследования скрылся. Сейчас правоохранительные органы объявили его в международный розыск.

Расследование в отношении преступной группы еще далеко от завершения. По мнению СМИ, дело может приобрести политическую окраску. Так, по данным правоохранительных органов, деньги, которые Екатерина Красихина получила в банке, были переданы Алексею Навальному. Об этом пишут «Аргументы Недели».

Два года назад Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером, обнародовал расследование, героями которого стали члены семьи генпрокурора РФ Юрия Чайки.

В этой связи вполне вероятно, что расследование о хищениии государственных денег превратится в «очередную историю о том, как «коррумпированные силовики» уничтожают «честный бизнес», отмечает МК.