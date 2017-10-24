Жертвами стрелка в части Росгвардии в Чечне стали его земляки

Грозный, , 15:52 — REGNUM Расстрелявший своих сослуживцев в военной части Росгвардии в станице Калиновской Наурского района Чеченской республики был выходцем из Дагестана. Среди убитых им бойцов были двое его земляков, пишет «Взгляд».

В числе погибших двое дагестанцев, сообщает издание. Один из них — житель непосредственно Дагестана, второй призван на службу со Ставрополья. Сам стрелок, 25-летний Марат Гаджиев, тоже был дагестанцем, сообщил источник. По данным издания, в части, где произошло ЧП, служило большинство выходцев из Дагестана.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 23 октября, старший лейтенант Росгвардии расстрелял четверых своих сослуживцев. По факту преступления организована проверка, в Чечню направлена комиссия из числа сотрудников Центрального аппарата Росгвардии. Следственный комитет РФ по региону возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух или более лиц».

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В то же время ряд СМИ, ссылаясь на информированные источники, сообщает подробности произошедшего. Так, по версии «Коммерсанта», офицер, который учинил расправу над своими коллегами, совершил это на почве нервного срыва из-за известия о своем предстоящем увольнении. Якобы военнослужащий должен был быть отчислен за нарушения по службе. Узнав об этом, он взял из оружейной комнаты автомат АК-74, предварительно выпив перед этим, и решил разобраться с офицером, подавшим ходатайство об увольнении.

Его пытались остановить командир роты и трое сослуживцев, но преступник расстрелял всех четверых. Сам он был нейтрализован группой спецназа Росгвардии.

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