СК отправит запрос в Израиль для выяснения психического состояния Грица

Москва, , 14:39 — REGNUM Следственный комитет России направит международные запросы в Израиль по постоянному месту жительства Борсиа Грица, который напал на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, сообщили 24 октября в пресс-службе ведомства.

Подозреваемому назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, предполагающая выявление состояния злоумышленника не только в момент покушения, но и за продолжительный период до преступления.

Отмечается, что Гриц долгое время не проживал в России, поэтому запрос направлен в Израиль. В пресс-службе также сообщили, что дело взял под свой личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Наопмним, Гриц обвиняется в покушении на убийство ведущей «Эхо Москвы» Фельгенгауэр. Подозреваемый 23 октября ворвался в офис радиостанции в Москве и нанес удар женщине ножом в область шеи. После задержания злоумышленнику назначена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, после нападения Татьяна Фельгенгауэр была госпитализирована в НИИ скорой медицинской помощи имени Склифосовского. Пострадавшей сделали операцию и перевели в палату. На следующий день, 24 октября, ведущую «Эхо Москвы» перевели в реанимацию, но врачи отмечают, что это не связано с ухудшением состояния здоровья.

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На допросе, видео которого выложено в сети, БорсиГриц заявил, что у него возникла личная неприязнь к потерпевшей в результате длительного телепатического контакта.

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