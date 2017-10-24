Расстрел бойцов Росгвардии в Чечне: заведено уголовное дело

ст-ца Калиновская, Чечня, , 13:46 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по факту расстрела в Чечне офицером Росгвардии четверых сослуживцев, сообщает 24 октября пресс-служба Следственного комитета РФ.

Дело возбуждено по статье УК РФ «Убийство двух или более лиц». По предварительным данным, военнослужащие погибли в станице Калиновской Наурского района Чеченской республики в результате расстрела сослуживцем.

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Следствие уточняет, что старший лейтенант Марат Гаджиев, завладев автоматом АК-74, застрелил из него командира роты.

«Выйдя из помещения казармы на улицу, Гаджиев открыл огонь по трем военнослужащим, которые проходили военную службу по контракту. Все получившие ранение военнослужащие скончались на месте преступления», — говорится в сообщении ведомства.

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Прибывшее дежурное подразделение уничтожило преступника на месте. Ведется расследование причин, побудивших офицера совершить столь тяжкое преступление.

Напомним, 24 марта 2017 года во время атаки на военный городок Росгвардии в Чечне погибли шестеро военнослужащих. Еще несколько человек получили ранения. Тогда в пресс-службе Росгвардии сообщили об уничтожении ответным огнем шестерых напавших на городок Росгвардии боевиков.