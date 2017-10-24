Снежная буря на Урале: автобус врезался в остановку, 10-балльные пробки

Тюмень, , 13:48 — REGNUM Юг Урала захлестнула неустойчивая погода. В течение недели предполагаются осадки в виде дождя и мокрого снега, минусовые температуры в ночное время. Все это будет способствовать образованию гололёда и снежного наката. На междугородных трассах дорожная обстановка может быть особенно сложной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС России.

Спасатели призывают ГИБДД, дорожные службы и местные власти уделить особенное внимание состоянию дорожного полотна. И как выяснилось, зима пришла неожиданно — не все регионы Урала оказались готовыми встретить стихию.

Курган: автобус врезался в остановку и дорожники-«альтруисты»

В столице Зауралья пресс-служба рапортует, что снег появился на улицах еще 23 октября. И внезапная непогода не застала врасплох коммунально-дорожные службы, уборка была организована в штатном режиме.

Как сообщил директор МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» Сергей Герасименко, снег с автодорог убирают с вечера 23 октября, без остановки. В работе 26 единиц техники, 13 машин вышли на посыпку противогололедными материалами, и еще столько же задействовано на уборке тротуаров, пешеходных зон, парков и скверов.

«Очисткой тротуаров занимаются работники МУП «Астра-М». Сегодня в городе работают 86 человек дворников», — заявил Сергей Герасименко.

Однако, согласно сайту госзакупок, МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» лишь 23 октября, то есть когда выпал снег, объявило тендер на выполнение комплекса работ по уборке улиц и дорог в зимний период 2017 года. Дата проведения аукциона — 13 ноября. Сумма контракта — 14 млн рублей. Сроки выполнения работ: с даты подписания муниципального контракта по 31 декабря 2017 года.

«А курганцы еще возмущаются, что уборка снега идет медленно. Сами бесплатно работать не пробовали? Тогда можно попробовать — каждому взять по лопате, и на очистку города! Такие дела», — шутит телеграмм-канал «Курганский дед».

Мэрия столицы Зауралья пояснила позже, мол, данный тендер — дополнительное соглашение.

Как передает Znak. com, жители Кургана жалуются на отсутствие крыш на остановках и открытые решетки канализационных люков. В сильную метель, которая разгулялась в городе, можно проталину перепутать с трехметровой канализационной ямой.

«Одна из таких ловушек была обнаружена в районе остановки «Зауральский торговый дом» (ЦУМ)», — сообщает интернет-издание.

Пользователи страницы «Типичный Курган» сфотографировали автобус, водитель которого не справился с управлением и врезался в остановку «9 мая». Как сообщает пресс-служба ГИБДД, в результате заноса автобуса ПАЗ пострадала девушка, но от госпитализации отказалась.

Тюмень: 10-бальные пробки и лошадь под колесами

В Тюмени ликвидировать небывалый для октября снегопад вышли 700 единиц техники двадцати подрядных организаций. Грейдеры, самосвалы и другие снегоуборочные машины проверили на загородных трассах Тюмени еще 15 октября, передает «Регион-Тюмень». Но город все равно встал в десятибалльные пробки.

Некоторые автомобилисты не успели сменить летние шины на зимние, что повлекло увеличение числа ДТП. А тут еще бесхозная лошадь под колесами мешается. Как передает паблик «ЧП Тюмень», бесхозную кобылу заметили спасатели, которые 24 ноября дежурят по городу.

«Животное забилось между двумя грузовиками, и, чтобы выманить его из узкой западни, спасателям пришлось потратить свой запас хлеба. После того, как животное вывели из транспортного «коридора», ее сопроводили до площадки, где в безопасности она осталась дожидаться приезда хозяев», — сообщает городская пресс-служба МЧС.

Челябинск: пробки и гололед

Челябинск стоял утром в девятибалльных пробках. Службы МЧС и ГИБДД перешли на усиленный режим работы.

«Автовладелец должен быть полностью уверен в исправности машины. Мобильный телефон также должен быть исправен и заряжен. Следует уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин и соответствию их сезону, вся оптика должна быть в рабочем состоянии», — предупреждали спасатели челябинцев еще 22 октября.

Сильный снегопад с ветром, в основном, бушует в районах области. «Южуралмост» вывел на основные магистрали Челябинска двенадцать комбинированных дорожных машин, чтобы предотвратить гололёд: дороги посыпают по технологии смоченной соли.

«Автомобилисты жалуются, что безобразное вождение водителей микроавтобусов, что ухудшает и без того напряженную ситуацию», — ведет прямой репортаж ситуации на дорогах портал 74.ru.

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