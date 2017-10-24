Племянника пензенского экс-губернатора обвиняют по двум статьям УК РФ

Пенза, , 13:16 — REGNUM В Пензенской области бывшему гендиректору ОАО «Агентство ипотечного кредитования» Вениамину Бочкареву инкриминированы сразу две уголовные статьи — «Злоупотребление полномочиями» и «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Как сообщили ИА REGNUM в СКР, в настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении обвинения.

«Бочкарев как лицо, ранее выполнявшее управленческие функции в коммерческой организации, подозревается в злоупотреблении своими полномочиями, повлекшем причинение существенного вреда законным интересам граждан (участников целевых программ «Дом для молодой семьи» и подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере»), а также интересам общества и государства. При этом ОАО «Агентство ипотечного кредитования» использовало не по целевому назначению бюджетные инвестиции в сумме не менее 19 млн рублей», — пояснили в ведомстве.

Также Бочкарев подозревается в хищении путем обмана не менее 133 млн рублей бюджетных средств Российской Федерации при реализации программы по расселению граждан из домов, расположенных на земельных участках в зоне строительства мостового перехода через реку Сура (подлежащих изъятию для государственных нужд).

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году истек губернаторский срок бывшего главы Пензенской области Василия Бочкарева. В том же году его племянник Вениамин Бочкарев — гендиректор ОАО «Агентство ипотечного кредитования» в Пензенской области, возглавлявший его с 2003 года, также покинул свой пост. По некоторым данным он переехал в Санкт-Петербург, где возглавил строительную фирму.

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