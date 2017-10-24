Почти 600 тыс. жителей Крыма остались без света

Симферополь, , 13:12 — REGNUM Более 580 тыс. жителей Крыма и Севастополя остались утром 24 октября без электричества из-за отключения воздушной линии, сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

«В 06:24 мск действием защит отключилась вторая цепь ВЛ 220 кВ «Симферопольская — Кафа». Первая цепь ВЛ 220 кВ «Симферопольская — Кафа» — в ремонте (отключена в 05:52), — говорится в сообщении.

С 06:27 до 06:40 на мобильных газотурбинных электростанциях включили в работу 14 газотурбинных установок и увеличили нагрузку до 280 МВт.

Первая цепь ВЛ 220 кВ «Симферопольская — Кафа» восстановила работу в 06:57. Ровно в 07:00 напряжение подали всем пользователям, которые были отключены из-за срабатывания противоаварийной автоматики.

Напомним, в июле Симферополь, Севастополь, Ялта, Керчь, Феодосия, Судак, Бахчисарай и другие города Крыма остались без света из-за аномально высокой температуры воздуха.

Из-за этого произошло погашение кабельно-воздушных линий, по которым осуществляется электроснабжение полуострова.

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