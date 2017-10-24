Племянника пензенского экс-губернатора подозревают в мошенничестве

Пенза, , 12:48 — REGNUM В Пензе УФСБ задержало племянника бывшего губернатора Василия Бочкарева. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах. Официального подтверждения от правоохранительных органов пока не поступало, по некоторым данным экс-гендиректор пензенского ОАО «Агенство ипотечного кредитования» Вениамин Бочкарев подозревается в мошенничестве.

По одной из версий, мошенничество может быть связано со строительством жилого комплекса «Чистые пруды» в селе Рамзай Мокшанского района. Занималось проектом «Агентство ипотечного кредитования» под руководством Бочкарева. Планировалось построить 71 дом, однако ОАО обанкротилось, а стройка была заморожена. Позже на руководителя подрядной организации завели уголовное дело о мошенничестве и присвоении почти 15 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM А, бывший губернатор Пензенской области Василий Бочкарев умер на 68 году жизни в июне 2016 года. Он руководил областью с 1998 года, дважды избирался и дважды назначался на эту должность. Пост главы региона он оставил в 2015 году, как только закончился его губернаторский срок.

В сентябре 2015 года Бочкарев был наделен полномочиями члена Совета Федерации от областного правительства.