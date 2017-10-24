В Крыму осудят врачей, по вине которых умерли двое пациентов

Симферополь, , 13:04 — REGNUM В Крыму следователи завершили расследование уголовных дел в отношении двух врачей «Евпаторской городской клинической больницы» и «Евпаторской городской больницы», по вине которых умерли взрослый и 14-летняя девочка. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, 16 декабря 2015 года в детскую клиническую больницу была госпитализирована 14-летняя девочка. Врач-анестезиолог неправильно и в недостаточном объеме оказала медицинскую помощь, в результате чего девочка на следующий день скончалась.

Второй случай произошел 3 августа 2016 года. В городскую больницу был доставлен мужчина с жалобами на самочувствие. Врач-оториноларинголог, проигнорировав результаты исследований, нарушил технику проведения операции, в результате чего мужчина на следующий день скончался.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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