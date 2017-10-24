ФСБ «вычислила» коррупционеров в мэрии Тольятти

Самара, , 12:00 — REGNUM По материалам УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности мэрии Тольятти, подозреваемой в получении взятки, а также в отношении главного специалиста этого отдела, которому инкриминируется посредничество во взяточничестве. Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР региона, преступление было совершено 19 октября.

«По версии следствия в этот день главный специалист отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности, действуя в интересах и по указанию своего руководителя, выступил в качестве посредника при передаче взятки в крупном размере, — пояснили ИА REGNUM в ведомстве. — Он получил от директора по строительству одной из строительных фирм 250 тыс. рублей, для последующей передачи начальнику своего отдела за подписание акта выполненных работ по установке оконных блоков в муниципальном детском саду. Акт содержит сведения о работах, выполненных с нарушением условий муниципального контракта. 20 октября взятку главный специалист передал своему непосредственному руководителю».

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, отметили в СУ СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Самарском областном правительстве два высокопоставленных чиновника заступились за своих подчиненных, которые нечаянно «забыли» задекларировать банковские счета, доходы и имущество. На что врио губернатора Дмитрий Азаров заявил, что неприкасаемых в регионе нет.

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Напомним, летом при получении взятки в сумме 2,5 млн рублей задержали заместителя администрации Самары — главу департамента градостроительства Сергея Рубакова.

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