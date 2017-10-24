В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение

Барнаул, , 11:45 — REGNUM В Алтайском крае прогнозируются сильные осадки, усиление ветра, слабые метели и похолодание, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба краевого Главного управления МЧС России.

По данным синоптиков, сутки 25 и ночью 26 октября в регионе ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, местами порывы 22−27 м/с, а также осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.

«Местами сильные осадки, отложение мокрого снега, гололёдные явления, установление временного снежного покрова, слабые метели, похолодание», — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что в связи с неблагоприятными погодными условиями возможен обрыв электропередач и аварии на трансформаторных подстанциях, падение деревьев, обрушение конструкций и увеличение ДТП.

В ведомстве подчеркнули, что при усилении ветра жителям необходимо убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, исключить нахождение автомобилей вблизи деревьев и балконов, на улице держаться подальше от зданий, строений и старых деревьев.

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