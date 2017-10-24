В Киеве активисты пытались удержать зал суда при помощи газа и взрывпакетов

Киев, , 11:36 — REGNUM Активисты «Организации украинских националистов» (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для удержания здания Святошинского районного суда Киева использовали против полиции слезоточивый газ и взрывпакеты, передает 24 октября RT со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

«Ночью активисты, которые отказались покидать зал заседаний, в котором избирали меру пресечения Николаю Коханивскому, при попытке вывести и посадить его в автозак начали применять в сторону правоохранителей слезоточивый газ, бросали взрывные пакеты и мебель. В ответ полицейские тоже применили газ раздражающего действия», — говорится в сообщении.

Операция по освобождению зала суда была проведена силами спецназа и заняла не более пяти минут. Трансляцию с места событий вели несколько украинских телеканалов. Сторонники Коханивского, которые во время во время разблокирования суда находились на улице, сообщили, что в результате операции было задержано около 20 человек.

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Из сообщения полиции следует, что в отношении активистов, захвативших зал суда было возбуждено дело по фактам преднамеренного уничтожения или повреждения имущества.

«Сейчас ситуация под судом спокойна. Полиция обеспечивает там порядок: мы сделали невозможным вариант вывоза подсудимого и его возможного побега из-под стражи», — сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

В настоящий момент Коханивский находится в здании суда. Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководителя ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали 21 октября по обвинению в хулиганстве.

Между ним и активистом «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Русланом Качмалою с позывным «Рем» возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Кохановский несколько раз выстрелил в «Рема» из травматического пистолета.

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