Житель Киргизии призвал к теракту в Москве

Киров, , 11:38 — REGNUM Прокуратура Кировской области утвердила обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Киргизии, который планировал совершить теракт в Москве. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области.

Установлено, что житель Киргизии, являясь сторонником запрещенной в РФ террористической группировки, в период с февраля по март 2017 года склонял двух жителей области к совершению теракта в Москве, в том числе с использованием грузового автомобиля «КАМАЗ» для наезда на людей.

Кроме того, с августа по сентябрь 2016 года злоумышленник на своей личной странице в социальной сети размещал изображения, направленные на возбуждение вражды и ненависти к представителям других религий.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ («приготовление к террористическому акту»), ч. 30 ст. 30, ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («покушение на содействие террористической деятельности») и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («публичное оправдание терроризма»).

Отмечается, что преступные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками УФСБ и УМВД по Кировской области. В настоящее время уголовное дело направлено в Московский военный суд.

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