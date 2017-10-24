В Москве за танец на машине полиции задержан полуголый мужчина

Москва, , 12:06 — REGNUM Мужчина, решивший сплясать на крыше полицейского автомобиля в полуголом виде, задержан в Москве, 24 октября сообщает РЕН ТВ.

Нарушитель вышел из дома на улице Молодцова вечером 23 октября, забрался на патрульную машину и начал на ней танцевать, оставив вмятины на крыше и капоте, после чего был задержан.

Также своими танцевальными па он снес автомобилю светозвуковое громкоговорящее устройство.

25-летний «танцор» доставлен в отдел полиции, следственные органы будут разбираться, есть ли в деянии молодого человека признаки уголовного преступления.

Напомним, ранее нападения на полицейские автомобили вошли в молодежную субкультуру геймеров вместе с выходом в прокат игры Grand Theft Auto (сокращенно GTA). В ней главный герой продвигается по сюжетной линии с помощью хулиганства, бандитизма, угонов автомобилей и т.п.