Врачи рассказали о состоянии раненой журналистки «Эха Москвы»

Москва, , 11:10 — REGNUM Журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр находится в послеоперационной палате интенсивной терапии. Её состояние оценивают как средней степени тяжести, сообщают «Вести».

После операции Фельгенгауэр ввели в искусственную кому. Дальнейшая тактика лечения станет известна утром 25 октября, после того, как будут выполнены все диагностические процедуры.

Напомним, нападение на радиоведущую произошло утром 23 октября. Мужчина ворвался в помещении радиостанции, прыснул охраннику в лицо из газового баллончика и ударил Фельгенгауэр ножом в горло.

Злоумышленника задержал охранник и передал правоохранительным органам. Им оказался 48-летний Борис Гриц с двойным гражданством — России и Израиля. В 2003 году мужчина уехал в Израиль, в Россию вернулся около месяца назад.

Своё нападение Гриц объяснил тем, что Фельгенгауэр якобы преследовала его в течение двух месяцев через «телепатический контакт».

Мужчине назначат психиатрическую экспертизу, после чего следствие будет просить суд арестовать его.

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