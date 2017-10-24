Здание Святошинского суда в Киеве разблокировали при помощи полиции

Киев, , 10:58 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов штурмом взяли здание Святошинского суда в Киеве, где забаррикадировались сторонники командира добровольческого батальона «Организации украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Николая Кохановского. Об этом сообщил корреспондент «Украинской правды», который находится в суде.

«Несколько десятков правоохранителей в шлемах ворвались в помещение через окна, — передает вещатель. — Они начали хватать активистов и выводить наружу».

Отмечается, что радикалы оказывали активное сопротивление сотрудникам полиции. По предварительным данным, в результате потасовки пострадали несколько «активистов» ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Киеве был задержан командир добровольческого батальона «Организации украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Николай Кохановский, подозреваемый в стрельбе из травматического оружия во время драки с неонацистом из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

23 октября во время избрания судом меры пресечения Кохановскому в здание суда ворвались «активисты» и забаррикадировали помещение.

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