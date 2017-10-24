Пропавший на Кубани мальчик найден, следователи ищут виновных в ЧП

Краснодар, , 10:55 — REGNUM Потерявшийся в лесу в Краснодарском крае 12-летний школьник найден живым. Участника соревнований по спортивному ориентированию обнаружили вчера, 23 октября, в 22−25 километрах от места, где его в последний раз видели, сообщили ИА REGNUM в Следственном комитете по региону. Ребенок сам вышел к казакам, которые патрулировали окрестности в районе станицы Калужской в Северском районе.

Мальчика обследовали медики, состояние его здоровья удовлетворительное. Также с потерявшимся школьником беседовали следователи. Им предстоит выяснить, по чьей вине стало возможным исчезновение ребенка из зоны проведения соревнований. После проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за безопасность детей, приехавших на состязание в станицу Саратовскую.

Ко всем участникам поисков, в том числе местным жителям, охотникам, туристам, обратились со словами благодарности губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и представители СКР по региону.

«Я благодарю за оперативную и качественную работу сотрудников МЧС, полицейских, военнослужащих Министерства обороны, казаков и волонтеров. Более того, ситуация показала, что у нас много неравнодушных людей. К поискам подключились местные жители, охотники, опытные туристы. Но это не значит, что ситуация снята с контроля. Министерство образования края всесторонне изучает причины случившегося», — заявил глава края.

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Напомним, двое детей пропали 22 октября в районе станицы Северской. Как сообщало ИА REGNUM, во время соревнований по спортивному ориентированию при прохождении по маршруту потерялись 13-летняя девочка и 12-летний мальчик. Школьницу обнаружили уже к вечеру того же дня, а мальчика, приехавшего на мероприятие из Туапсе, искали почти двое суток.

В поисках участвовали более 500 человек, среди них спасатели, сотрудники Росгвардии и полиции, казаки, местные жители. Были задействованы боевые вертолеты Минобороны, вертолет МЧС и беспилотный летательный аппарат.

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