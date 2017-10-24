Пятерых конголезцев поймали на границе РФ и Норвегии

Мурманск, , 10:47 — REGNUM Граждане Демократической Республики Конго были задержаны в Мурманской области при попытке пересечения границы с Норвегией. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Отмечается, что попасть на территорию сопредельного государства намеревались пять человек в возрасте от 25 до 44 лет. Они хотели перейти границу вне пропускного пункта, документов при себе у них не было.

По факту покушения на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации в отношении иностранцев было возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Курской области 16 граждан Вьетнама были признаны виновными в нарушении пограничного режима. Иностранцев обязали выплатить штрафы в размере 500 рублей каждому и приговорили к высылке за пределы России.

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