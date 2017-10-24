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Напавший на журналистку «Эха» гражданин Израиля доставлен в суд

Происшествия

Судебное заседание об избрании меры пресечения в отношении Бориса Грица состоится сегодня в полдень

Москва, 24 октября 2017, 10:53 — REGNUM  Борис Гриц, подозреваемый в нападении на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр доставлен в Пресненский суд г. Москвы, 24 октября сообщает РИА Новости.

«Судебное заседание по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в отношении Бориса Грица состоится сегодня в полдень. Гриц доставлен в суд, материалы на арест ещё не пришли», — информировал журналистов пресс-секретарь суда Алексей Черников.

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Напомним, напавший на Фельгенгауэр гражданин Израиля Борис Гриц рассказал, что жертва нападения преследовала его телепатически, «изводя сексуально каждую ночь» на протяжении двух месяцев.

Пострадавшая была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского в состоянии средней тяжести. Там она была прооперирована и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

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