Автобус протаранил остановку в Кургане

Курган, , 10:33 — REGNUM В Кургане маршрутный автобус въехал в остановку общественного транспорта. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах региона.

ДТП произошло во вторник, 24 октября, возле дома 9а на улице 9-го Мая. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек.

«Инцидент произошел возле дома 9а на улице 9-го Мая, — сказал источник. — Предварительно, пострадала женщина».

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

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