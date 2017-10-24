Выпавшая из самолета в Китае стюардесса получила серьезные травмы

Шэньчжэнь, Китай, , 10:32 — REGNUM В аэропорту китайского Шэньчжэня произошло ЧП, в результате которого серьезные травмы получил один человек. Сотрудница авиакомпании China Eastern Airlines выпала из самолета при попытке закрыть дверь.

Представитель авиакомпании подтвердил информацию об инциденте. В заявлении China Eastern Airlines отмечается, что по факту инцидента будет проведено тщательное расследование. В настоящий момент пострадавшая находится в больнице, врачи сообщили журналистам, что у девушки несколько переломов, а также сотрясение мозга, пишет «Наньцзао жибао».

Упавшую девушку обнаружили механики, готовящие самолет к вылету. Стюардесса упала с высоты более трех метров. Самолет с пассажирами на борту вылетел в Куньмин с двухчасовой задержкой.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, официальный представитель международного аэропорта Гонконга раскрыл первые подробности утреннего инцидента, который привел к сбою в работе воздушной гавани. Самолет, выполнявший рейс MU765 авиакомпании China Eastern Airlines, сразу после приземления выкатился за пределы рулежной дорожки.

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