Британская телеведущая во время выступления провалилась под сцену

Лондон, , 10:23 — REGNUM Британская телеведущая и певица Джемма Коллинз во время объявления победителей премии Teen Awards оступилась и провалилась под сцену, видео инцидента было опубликовано на YouTube-канале Sound Bites.

Коллинз, обладающая пышными формами, неудачно ступила и упала в специальный люк, через который должны были подниматься на сцену участники шоу.

Сама пострадавшая на своей официальной странице в Twitter сообщила, что с ней все в порядке. Однако в интервью британскому изданию The Sun Коллинз призналась, что собирается подать в суд на телеканал BBC, который является организатором шоу.

«Я должна проконсультироваться с адвокатом. ВВС не предложили мне никакой компенсации. И даже не извинились», — сказала он.

Между тем, падение британской телеведущей продолжает набирать популярность среди пользователей сети.