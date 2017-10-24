Вторник, 24 Октября 2017 года
11:37:51 МСК

Британская телеведущая во время выступления провалилась под сцену

Происшествия

Обошлось без травм

Лондон, 24 октября 2017, 10:23 — REGNUM  Британская телеведущая и певица Джемма Коллинз во время объявления победителей премии Teen Awards оступилась и провалилась под сцену, видео инцидента было опубликовано на YouTube-канале Sound Bites.

Коллинз, обладающая пышными формами, неудачно ступила и упала в специальный люк, через который должны были подниматься на сцену участники шоу.

Сама пострадавшая на своей официальной странице в Twitter сообщила, что с ней все в порядке. Однако в интервью британскому изданию The Sun Коллинз призналась, что собирается подать в суд на телеканал BBC, который является организатором шоу.

«Я должна проконсультироваться с адвокатом. ВВС не предложили мне никакой компенсации. И даже не извинились», — сказала он.

Между тем, падение британской телеведущей продолжает набирать популярность среди пользователей сети.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием деятелей культуры и шоу-бизнеса