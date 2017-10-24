В Чернушке вынесли приговор женщине за сексуальное насилие над мужчиной

Чернушка, Пермский край, , 09:59 — REGNUM В Пермском крае приговорена к 3,5 годам лишения свободы 33-летняя женщина, которая была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Пермскому краю.

«Собранные (…) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимой 33-летней жительнице города Чернушка», — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел на окраине города Чернушка в августе 2016 года. Женщина, имея к пострадавшему личную неприязнь, воспользовалась беспомощным состоянием избитого 53-летнего мужчины.

«Приговором суда виновной назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.