Пожар в подвале дома унес жизнь мужчины в Волгоградской области

Волгоград, 24 октября 2017, 09:59 — REGNUM В Волжском в подвале многоэтажного жилого дома в результате пожара погиб неизвестный мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
Сообщение о пожаре поступило в пожарную часть 23 октября около 20:10. Возгорание произошло в подвале 9-этажного дома на улице Ленина на площади 15 квадратных метров.
В 20:32 пожарные расчеты 13-й пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание. На месте пожара они обнаружили тело неизвестного мужчины, личность которого устанавливают в настоящее время.
Также следователи выясняют обстоятельства и причину возгорания.
Ранее сообщалось, что в Рыбинском районе в результате пожара погиб хозяин дома. Возгорание произошло в деревянном здании. Огонь успел уничтожить более 25 квадратных метров. Чтобы полностью ликвидировать пожар, сотрудникам МЧС понадобилось порядка двух часов.
По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём во время курения.
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