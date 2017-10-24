Под Саратовом пьяная мать случайно убила новорожденную дочь

Балаково, Саратовская область, , 10:00 — REGNUM В городе Балаково Саратовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 19-летней местной жительницы, которая подозревается в причинение смерти по неосторожности новорожденной дочери, сообщает 24 октября пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

По версии следователей, вечером 22 октября женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустила падение младенца, после чего, «действуя легкомысленно и небрежно, случайно ударила ее головой об дверной косяк».

«Спустя непродолжительный промежуток времени ребенок перестал подавать признаки жизни. Прибывшая бригада «скорой медицинской помощи» констатировала смерть девочки», — говорится в сообщении.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, изучаются личности родителей погибшего ребенка и условия ее жизни и воспитания. Кроме того, будет дана правовая оценка сотрудникам органов системы профилактики.

Расследование уголовного дела продолжается.

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