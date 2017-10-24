В Киеве у суда, захваченного радикалами, дежурят около 100 полицейских

Киев, , 09:52 — REGNUM Порядка 100 полицейских охраняют здание Святошинского районного суда Киева, заявил заместитель главы Нацполиции Украины, начальник Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает 24 октября «112 Украина».

Крищенко отметил, что сотрудники правоохранительных органов блокируют здание суда таким образом, что выйти из него незамеченным невозможно. В связи с этим штурм суда прекращен, полицейские в спокойном режиме следят за общественным порядком вокруг суда.

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По словам замглавы Нацполиции, во время столкновений в здании суда никто не пострадал — ни среди полицейских, ни среди националистов, которых в зале суда расположилось 40−50 человек. Командир добровольческого батальона «Организации украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Николай Кохановский находится в здании суда.

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Напомним, Кохановского задержали 21 октября по обвинению в стрельбе из травматического оружия во время драки с неонацистом из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 23 октября во время избрания судом меры пресечения Кохановскому в здание суда ворвались радикалы и забаррикадировали помещение.

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